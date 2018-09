0 CONDIVISI Condividi Tweet

Holmes e Watson (2018)

USA

Anno: 2018

Genere: Commedia, Avventura, Crimine

Durata: 120′

Regia di: Etan Cohen

Cast: Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall, Rob Brydon, Ralph Fiennes, Kelly Macdonald, Hugh Laurie, Lauren Lapkus, Noah Jupe, Pam Ferris, Bella Ramsey, Rob Brydon, Bronson Webb

Uscita: 28 febbraio 2019 (Sony Pictures)

Holmes e Watson (2018) è la nuova scatenata parodia che riunisce Will Ferrell e John C. Reilly, la coppia di Fratellastri a 40 anni e Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. Etan Cohen (Duri si diventa) dirige questa rilettura in chiave demenziale delle avventure dei due personaggi nati dalla fantasia di Arthur Conan Doyle.

La commedia vede nel cast anche Rebecca Hall (la dottoressa Grace Hart), Kelly Macdonald (Mrs. Hudson) e Ralph Fiennes (il Professor Moriarty). Inizialmente la parte di Sherlock era stata affidata a Sacha Baron Cohen e quella di Holmes a Ferrell. Quando Cohen ha dovuto rinunciare al progetto per interpretare la mini-serie The Spy, Ferrell si è spostato nel suo ruolo ed è subentrato Reilly nei panni di Holmes. Anche la produzione ha subito delle modifiche. Il film era stato fortemente voluto da Judd Apatow, poi la Columbia lo ha dirottato a Jimmy Miller e Clayton Townsend (Questi sono i 40, Le amiche della sposa, Walk Hard – La storia di Dewey Cox).

Distribuito da Sony Pictures, Holmes e Watson esce negli Stati Uniti a Natale e arriverà nelle sale italiane dal 28 febbraio 2019.

Holmes e Watson trama

Sherlock Holmes (Will Ferrell) è un detective (o meglio consulente investigativo, come lui stesso ama definirsi) colto, brillante e (più o meno) intelligente. Con il suo fidato collaboratore, il dottor John Watson (John C. Reilly), è chiamato ad affrontare un caso davvero pericoloso: il genio del male, il Professor Moriarty (Ralph Fiennes), vuole attentare alla vita della Regina Vittoria.

Holmes e Watson trailer ufficiale

