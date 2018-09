0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il bene mio (2018)

Italia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 95′

Regia di: Pippo Mezzapesa

Cast: Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Caterina Valente, Teresa Saponangelo

Uscita: 2 ottobre 2018 (Altre Storie)

Il bene mio è il secondo film di Pippo Mezzapesa, il regista e sceneggiatore pugliese che ha esordito nel 2011 con il lungometraggio Il paese delle spose infelici. Dopo vari documentari e cortometraggi (La giornata ha vinto il Nastro d’Argento speciale nel 2017), dirige Sergio Rubini in questa intima ghost-story sull’elaborazione del lutto, presentata come Evento speciale alle Giornate degli Autori di Venezia 75. Oltre al protagonista, il cast può contare su attori come Dino Abbrescia, Sonya Mellah, Teresa Saponangelo e Francesco De Vito. La sceneggiatura del film, girato tra la Puglia e la Campania (il paese fantasma di Apice Vecchia), è stata scritta dal regista con Antonella Gaeta e Massimo De Angelis. La fotografia è curata da Giorgio Giannoccaro, il montaggio da Andrea Facchini, la scenografia da Michele Modafferi e i costumi da Sara Fanelli. Il film, una produzione Altre Storie con Rai cinema, è prodotto da Cesare Fragnelli.

Per saperne di più: ispirazioni e motivazioni del progetto sono stati raccontati da Pippo Mezzapesa e Sergio Rubini.

Il bene mio: trama

Elia (Sergio Rubini), ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo (Dino Abbrescia), cerca di tenerne vivo il ricordo. Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor (Sonya Mellah). Lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a un’inesorabile scelta.

Il bene mio: guarda il trailer ufficiale

