Il complicato mondo di Nathalie

(Jalouse)

Francia

2017

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 102′

Regia di: David e Stéphane Foenkinos

Cast: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini, Anaïs Demoustier

Uscita: 11 ottobre 2018 (Officine UBU)

Il complicato mondo di Nathalie (Jalouse) è il secondo film di David e Stéphane Foenkinos, la coppia di fratelli che ha debuttato nel 2011 con La délicatesse. Protagonista di questo toccante e ironico ritratto di una donna sulla soglia dei cinquant’anni in piena crisi è Karin Viard, due volte vincitrice del Premio César con Haut les coeurs! e Baciate chi vi pare.

Campione di incassi in Francia, Il complicato mondo di Nathalie è la storia di una donna schietta e senza peli sulla lingua, ma che si fa amare perché umana, unica e vera. Viard, apprezzata in film come La famiglia Bélier, Lolo – Giù le mani da mia madre, Potiche e Polisse, è affiancata nel cast da Dara Tombroff (la figlia Mathilde), Anne Dorval (l’attrice-feticcio di Xavier Dolan è l’amica Sophie) e Thibault de Montalembert (l’ex marito Jean-Pierre).

Il film dei fratelli Foenkinos è prodotto dalla Mandarin Production di Éric e Nicolas Altmayer, produttori di François Ozon e di successi al botteghino transalpino come Mister Chocolat e OSS 117, Rio ne répond plus.

Il complicato mondo di Nathalie: trama

Nathalie (Karin Viard) è una professoressa di lettere divorziata e madre premurosa che sta attraversando una fase complicata della propria vita. La figlia, la migliore amica, l’ex marito… le sembra che tutti siano contro di lei e che nessuno riesca a comprenderla. Nathalie inizia così a fare i conti con se stessa e con gli altri per dare un senso al suo sentimento d’insoddisfazione e nostalgia dei bei tempi andati. Ma i suoi sbalzi d’umore e il suo graffiante sarcasmo mettono a dura prova le persone che la circondano. Cosa starà accadendo a Nathalie?

Il complicato mondo di Nathalie: guarda il trailer ufficiale

