Il ragazzo che diventerà re (2019)

The Kid Who Would Be King (2019)

Paese: Gran Bretagna

Anno: 2019

Genere: Avventura, Fantasy

Durata: 120′

Regia di: Joe Cornish

Cast: Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Patrick Stewart, Rhianna Dorris, Dean Chaumoo, Angus Imrie, Nathan Stewart-Jarrett, Jag Patel, Nick Mohammed

Uscita: 2019 (20th Century Fox)

Il ragazzo che diventerà re (2019) è il nuovo film di Joe Cornish, il regista inglese di Attack the Block – Invasione aliena. Epica avventura tra Excalibur e La spada nella roccia, vede Louis Ashbourne Serkis nei panni di un 12enne londinese che scopre la mitica spada e la usa per sconfiggere la malvagia Morgana di Rebecca Ferguson. Merlino è interpretato da Patrick Stewart (Angus Imrie nella sua versione giovane), mentre il resto della banda è composto da Bedders (Dean Chaumoo), Lance (Tom Taylor) e Kaye (Rhianna Doris).

Prodotto da Nira Park, Tim Bevan ed Eric Fellner, Il ragazzo che diventerà re conta sulla direzione della fotografia di Bill Pope e le musiche di Christophe Beck. L’uscita nelle sale italiane non è ancora fissata: in Gran Bretagna, la release date è il 15 febbraio 2019. Tutto fa pensare che nei mesi successivi arriverà anche sui nostri schermi, in linea con l’uscita in altri paesi europei e negli Stati Uniti (1 marzo). Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Il ragazzo che diventerà re: trama

Alex (Louis Ashbourne Serkis) è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana (Rebecca Ferguson), decisa a distruggere il mondo.

Il ragazzo che diventerà re: trailer italiano

