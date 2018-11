0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Re Leone (2019)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2019

Genere: Avventura, Drammatico, Family

Durata: 120′

Regia di: Jon Favreau

Cast (versione originale): Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, Keegan-Michael Key, Alfre Woodard, Eric André, Florence Kasumba, John Kani, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph

Uscita: agosto 2019 (Disney)

Il Re Leone (2019) è il remake in live action del classico dell’animazione Disney. A dirigerlo c’è Jon Favreau, il regista che ha già riportato in vita le avventure di Mowgli con Il Libro della Giungla, campione d’incassi al box-office con quasi un miliardo di dollari guadagnati.

Il Re Leone è stato il trentunesimo lungometraggio della Disney dopo Aladdin, diretto nel 1994 da Roger Allers e Rob Minkoff. L’animazione ha vinto due Premi Oscar (Hans Zimmer per la Miglior colonna sonora e Elton John e Tim Rice per la Miglior canzone, Can You Feel the Love Tonight) e ha incassato 968 milioni di dollari in tutto il mondo. È il secondo classico Disney di maggiore incasso dopo Frozen – Il regno di ghiaccio.

Per questa trasposizione live action, Favreau ha messo insieme un cast di voci all-star, da Donald Glover (Simba) a James Earl Jones (il re Mufasa) passando per Beyoncé (Nala) e Chiwetel Ejiofor (Scar). Se vuoi saperne di più, ecco cosa aspettarsi dal film.

Il Re Leone: trama

Il piccolo leone Simba è figlio del saggio Mufasa, re della savana. Mufasa viene però ucciso dal perfido fratello Scar, che ne prende il posto, e Simba, convinto di essere lui il responsabile della morte del padre, si allontana dalla sua terra. Allevato dal suricato Timon e dal facocero Pumbaa Simba cresce e, una volta adulto e incontrata nuovamente la dolce Nala, vecchia compagna di giochi, decide di vendicare l’uccisione de padre e riprendersi ciò che gli spetta.

Il Re Leone: guarda il trailer italiano

Foto Gallery

Poster