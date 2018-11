0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il testimone invisibile (2018)

Paese: Italia

Anno: 2018

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 95′

Regia di: Stefano Mordini

Cast: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato

Uscita: 13 dicembre 2018 (Warner Bros.)

Il testimone invisibile (2018) è il nuovo film di Stefano Mordini, la seconda collaborazione consecutiva del regista con Riccardo Scamarcio dopo Pericle il Nero. Questo thriller che vede nel cast Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato, è un remake dello spagnolo Contratiempo di Oriol Paulo, un racconto teso e avvincente sui mille volti della verità. Il protagonista, imprenditore giovane e rampante accusato di aver ucciso la sua amante, ha infatti solo 180 minuti per dimostrare la sua innocenza. Ma la scena del crimine è stata preparata davvero per incastrarlo?

Le atmosfere hitchcockiane e depalmiane, tra false apparenze e picchi di inquietudine, si intrecciano con gli splendidi paesaggi montuosi in questo film girato tra il Trentino e Roma. Il testimone invisibile è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia, prodotto da Roberto Sessa in collaborazione con Trentino Film Commission. La direzione della fotografia è di Luigi Martinucci, i costumi di Massimo Cantini Parrini, le scenografie di Paolo Bonfini.

Il testimone invisibile: trama

Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo nel settore digitale, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. L’emergere di un testimone chiave e l’imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l’avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.

Il testimone invisibile: trailer ufficiale

