0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il vizio della speranza (2018)

Paese: Italia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 96′

Regia di: Edoardo De Angelis

Cast: Pina Turco, Marina Confalone, Massimiliano Rossi, Cristina Donadio, Marcello Romolo

Uscita: 22 novembre 2018 (Medusa Film)

Il vizio della speranza (2018) è il quarto film di Edoardo De Angelis. Il regista di Indivisibili (premiato con sei David di Donatello e altrettanti Nastri d’Argento), Perez. e Mozzarella Stories ha girato a Castel Volturno dirigendo una sceneggiatura da lui scritta con Umberto Contarello. La storia ha come sfondo il fiume Volturno e vede protagonista Pina Turco, moglie del regista e reduce dall’esperienza di Gomorra in cui interpretava la moglie di Ciro Di Marzio.

Nel cast, al fianco di Pina Turco, ci sono anche Marina Confalone, Massimiliano Rossi (la parte di Peppe in Indivisibili gli è valsa la nomination ai David di Donatelo come miglior attore non protagonista), Cristina Donadio (la musa di Pappi Corsicato e celebre Scianel di Gomorra) e Marcello Romolo. Le musiche sono firmate, come già in Indivisibili, dal musicista napoletano Enzo Avitabile. Il film è prodotto da Tramp Limited e O’ Groove di Attilio De Razza e Pierpaolo Verga. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Il vizio della speranza: trama

Lungo il fiume scorre il tempo di Maria (Pina Turco), il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre (Marina Confalone) e al servizio di una madame ingioiellata (Cristina Donadio). Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.

Il vizio della speranza: trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster