In viaggio con Adele

Italia / Francia

2018

Genere: Commedia, Dramma, Road Movie

Durata: 80′

Regia di: Alessandro Capitani

Cast: Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari, Patrice Leconte

Uscita: Fine 2018 – Inizio 2019 (Vision Distribution)

In viaggio con Adele è l’esordio alla regia di un lungometraggio di Alessandro Capitani, il regista che ha vinto il David di Donatello 2016 per il miglior cortometraggio con Bellissima. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, il film è nato da un soggetto di Alessandro Haber, Tonino Zangardi e Nicola Guaglianone, quest’ultimo autore anche della sceneggiatura. I protagonisti sono Haber e la giovane Sara Serraiocco, già apprezzata in Salvo, Cloro, La ragazza del mondo e Brutti e cattivi. Apparizioni speciali nel cast sono quelle di Isabella Ferrari e Patrice Leconte.

La sindrome di Asperger è un argomento affrontato poche volte al cinema. Molto forte, incredibilmente vicino di Stephan Daldry, tratto dall’omonimo best seller di Jonathan Safran Foer, l’ha fatto con delicatezza, senza banalizzazioni e luoghi comuni. Così come il documentario Life, Animated di Roger Ross Williams. In Italia hanno già raccontato il disturbo dello spettro dell’autismo la commedia Quanto basta di Francesco Falaschi (con il bravissimo Luigi Fedele, Vinicio Marchioni e Valeria Solarino) e Vengo anch’io del duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

In viaggio con Adele: trama

Adele (Sara Serraiocco), una ragazza venticinquenne con la sindrome di Asperger, non ha mai conosciuto suo padre e vive da sempre sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando la sua esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest’ultima. Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontrerà Aldo (Alessandro Haber), un vecchio attore sessantacinquenne, convocato in Puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta Margherita. Aldo in quell’occasione scoprirà di esserne il padre e avrà il compito – oltre di accompagnarla dalla nonna materna (l’unica che apparentemente la potrebbe tenere) – di dirle la verità. Inizia così un viaggio in una Puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, diversissimi fra loro, trasformeranno una relazione improbabile in qualcosa di unico e indimenticabile, assomigliando poco a poco a quello che non hanno mai pensato di poter essere insieme: un padre ed una figlia.

