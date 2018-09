0 CONDIVISI Condividi Tweet

Jungle Cruise (2019)

USA

Genere: Avventura

Durata: 120′

Regia di: Jaume Collet-Serra

Cast: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti, Edgar Ramirez, Veronica Falcon, Dani Rovira, Andy Nyman

Uscita: 11 ottobre 2019 (Disney)

Jungle Cruise è la nuova avventura Disney basata su una delle attrazioni più visitate di Disneyland. Dwayne Johnson e Emily Blunt (alla terza collaborazione con la Casa di Topolino dopo Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins) sono i protagonisti alla guida di un cast ricco di star, che include Jesse Plemons, Paul Giamatti, Edgar Ramirez e Jack Whitehall.

A dirigere il film è lo spagnolo Jaume Collet-Serra, specialista action thriller con Liam Neeson in Unknown – Senza identità, Non-Stop, Run All Night – Una notte per sopravvivere e L’uomo sul treno. Tra i suoi film spiccano anche i thriller horror La maschera di cera e Orphan, il calcistico Vivere un sogno e lo shark movie Paradise Beach – Dentro l’incubo.

Sceneggiato da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek: Beyond) su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love), Jungle Cruise è ispirato (nelle intenzioni) a La regina d’Africa, classico di John Huston del 1951 con Humphrey Bogart e Katharine Hepburn. La Disney punta a ripetere lo strepitoso successo di Jumanji – Benvenuti nella giungla (962 milioni di dollari incassati nel mondo) e a lanciare un nuovo franchise nello stile di Pirati dei Caraibi. A vedere le prime foto dal set, gli attori devono essersi divertiti molto a girarlo.

Jungle Cruise: trama

Frank (Dwayne Johnson) è il capitano di una nave che trasporta i suoi visitatori in una sfrenata corsa nei posti più esotici del mondo, dal Nilo al Rio delle Amazzoni. Durante una delle sue consuete visite, conosce Lily (Emily Blunt) e il fratello (Jack Whitehall) e decide di aiutarli in una missione pericolosa: cercare un albero misterioso che si dice abbia potenti poteri curativi. La strana banda incontrerà lungo il percorso animali esotici, strane creature e una spedizione tedesca in cerca dello stesso bottino.

Jungle Cruise: foto gallery

Jungle Cruise: banner