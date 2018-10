0 CONDIVISI Condividi Tweet

Kler (2018)

Paese: Polonia

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Commedia

Durata: 133′

Regia di: Wojciech Smarzowski

Cast: Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik, Janusz Gajos, Joanna Kulig, Adrian Zaremba, Magdalena Celówna-Janikowska, Ignacy Klim, Michal Gadomski, Katarzyna Chlebny

Uscita: 28 settembre 2018 (Polonia / Kino Świat)

Kler (2018) è il nuovo film di Wojciech Smarzowski, una tragicommedia campione d’incassi in Polonia che ha diviso il pubblico e sollevato un autentico caso politico. Presentato con successo di critica e spettatori al Gdynia Film Festival (uno dei più antichi eventi cinematografici in Europa che promuove la cinematografia polacca), racconta il lato oscuro della Chiesa cattolica con ironia e senso dell’umorismo tremendamente seri. Se vuoi saperne di più sul film (e sulle polemiche che ha scatenato), leggi il nostro approfondimento.

Kler: trama

Il destino di tre sacerdoti cattolici è stato unito da un tragico evento. A distanza di qualche anno, durante l’annuale anniversario della catastrofe alla quale i tre sono miracolosamente sfuggiti, i preti si ritrovano per celebrare la loro salvezza. Oggi sono persone molto diverse da allora. Lisowski (Jacek Braciak) si è trasferito nella curia di una grande città e il suo obiettivo è fare carriera: il suo sogno è il Vaticano. Il suo solo problema è l’arcivescovo Mordowicz (Janusz Gajos), un pezzo grosso della Chiesa che usa la propria influenza politica per costruire il più grande santuario della Polonia… Trybus (Robert Więckiewicz), il secondo sacerdote, è diverso da Lisowski: è un parroco di campagna. Ma nel servire Dio in un luogo pieno di povertà, è sempre più soggetto alla debolezza umana. Infine c’è Kukule (Arkadiusz Jakubik), un pastore di anime che, nonostante la sua fervida fede, ha perso di fatto la fiducia dei suoi parrocchiani. Ben presto le storie dei tre sacerdoti si incroceranno ancora una volta, e gli eventi che si svolgeranno non saranno privi di un forte impatto sulla vita di ognuno di loro.

Foto Gallery

Poster