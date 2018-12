0 CONDIVISI Condividi Tweet

La Befana vien di notte (2018)

Paese: Italia, Spagna

Anno: 2018

Genere: Commedia, Fantastico

Durata: 98′

Regia di: Michele Soavi

Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano, Diego Delpiano, Robert Ganea, Francesco Mura, Cloe Romagnoli, Fausto Sciarappa, Giovanni Calcagno, Giuseppe Lo Piccolo, Luca Avagliano

Uscita: 27 dicembre 2018 (Lucky Red)

La Befana vien di notte (2018) è il nuovo film di Michele Soavi, scritto da Nicola Guaglianone e prodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, con Rai Cinema in coproduzione con la spagnola Morena Films. Dopo Il sangue dei vinti e Arrivederci amore, ciao, il regista è passato alla commedia fantastica e ha scelto come sua protagonista l’irresistibile Paola Cortellesi.

Il film è il quarto titolo sceneggiato nel 2018 da Nicola Guaglianone: dopo In viaggio con Adele di Alessandro Capitani, vedremo prossimamente Freaks Out di Gabriele Mainetti e Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno. La direzione della fotografia è di Nicola Pecorini, le scenografie sono di Massimo Santomarco, i costumi di Ornella e Marina Campanale, le musiche di Andrea Farri. Le riprese si sono tenute tra Alto Adige-Südtirol (Bolzano e provincia) e Lazio (Roma, Civitavecchia, Monte Terminillo).

La Befana vien di notte: trama

Paola (Paola Cortellesi) è una donna che di giorno è una comunissima maestra di scuola elementare ma di notte si trasforma nella… Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny (Stefano Fresi) e ha un unico obiettivo: vendicarsi di colei che vent’anni prima si è dimenticata di lui rovinandogli l’infanzia. Un gruppo di sei giovani alunni, dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra e quella del suo malvagio rapitore, decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Riusciranno a salvare la Befana?

