La Llorona – Le lacrime del male (2019)

The Curse of La Llorona (2019)

Paese: USA

Anno: 2019

Genere: Horror

Durata: 90′

Regia di: Michael Chaves

Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, Madeleine McGraw, John Marshall Jones, Irene Keng, Jaynee-Lynne Kinchen, Oliver Alexander, DeLaRosa Rivera, Aiden Lewandowski

Uscita: 18 aprile 2019 (Warner Bros)

La Llorona – Le lacrime del male (2019) è il nuovo horror prodotto da James Wan. Diretto da Michael Chaves (la mini-serie Chase Champion), il film sarà l’ennesimo prodotto inquietante che punta a ripetere il successo di The Conjuring. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

La Llorona – Le lacrime del male: trama

La Llorona è la donna che piange. Un’apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Il solo sentir menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni. La sua colpa è stata quella di aver annegato i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell’ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato sempre più vorace… e i suoi metodi sempre più terrificanti. Negli anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante… non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

La Llorona – Le lacrime del male: trailer ufficiale

