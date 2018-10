0 CONDIVISI Condividi Tweet

La scuola serale (2018)

USA

Anno: 2019

Genere: Commedia

Durata: 111′

Regia di: Malcolm D. Lee

Cast: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Megalyn Echikunwoke, Taran Killam, Matthew Kellard, Harry Ratchford, Nicholas Stoller, John Hamburg, Joey Wells

Uscita: 8 novembre 2018 (Universal Pictures)

La scuola serale (2018) è la nuova commedia di Malcolm D. Lee, il regista di successi al botteghino americano come Il viaggio delle ragazze, The Best Man Holiday e Undercover Brother. I due protagonisti sono Kevin Hart e Tiffany Haddish, affiancati da un ricco cast che va da Taran Killam alla rivelazione Megalyn Echikunwoke. Hart è anche una delle firme della sceneggiatura (insieme a Matthew Kellard, Harry Ratchford, Nicholas Stoller, John Hamburg e Joey Wells). Senza considerare i suoi standup specials, per il comico afro-americano è la prima volta nei panni di sceneggiatore. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

La scuola serale trama

Un gruppo di piantagrane è costretto a frequentare la scuola serale per adulti con la speranza di superare il GED test (l’esame da privatista della scuola superiore americana) per finire il liceo. Il più scapestrato di tutti è Teddy Walker (Kevin Hart), un venditore di successo finito sul lastrico. Dopo aver perso il lavoro per aver accidentalmente distrutto la sua postazione, è costretto ai corsi serali per ottenere l’agognato diploma. Solo così potrà riprendere a lavorare e conquistare la fiducia della fidanzata Lisa (Megalyn Echikunwoke). Le lezioni della prof Carrie (Tiffany Haddish) e le regole ferree del preside Stewart (Taran Killam) sono però difficili da digerire, specie se hai 40 anni e il preside era il tuo peggior nemico ai tempi del liceo. Per venirne a capo, Teddy e i suoi nuovi amici cercheranno in tutti i modi di manipolare Carrie per superare le verifiche.

La scuola serale trailer ufficiale

Fotogallery

Poster