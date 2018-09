0 CONDIVISI Condividi Tweet

La seconda vita di Anders Hill

(The Land of Steady Habits)

USA / 2018 / Genere: Commedia, Dramma / Durata: 98′

Regia di: Nicole Holofcener

Cast: Ben Mendelsohn, Connie Britton, Charlie Tahan, Thomas Mann, Edie Falco, Elizabeth Marvel, Josh Pais, Michael Gaston

Uscita: 14 settembre 2018 (Netflix)

La seconda vita di Anders Hill: trama

Soffocato dall’opprimente enclave benestante di Westport nel Connecticut, Anders Hill (Ben Mendelsohn) conclude la sua carriera finanziaria e lascia la moglie Helene (Edie Falco) nella speranza di ritrovare il gusto per la vita. Tuttavia, deve presto fare i conti con la realtà delle sue scelte: giorni trascorsi a cercare oggetti con cui decorare scaffali vuoti, incontri occasionali e un terribile senso di smarrimento. Gli manca Helene ed è ai ferri corti con Preston (Thomas Mann), il figlio problematico di 27 anni. Come se non bastasse, Anders fa amicizia con Charlie (Charlie Tahan), un ragazzo tossicodipendente che stravolge le sue rigide abitudini. La sua nuova vita, sconsiderata e spesso deplorevole, lo indurrà a mettere in discussione la sua identità di padre e di uomo.

Foto

La seconda vita di Anders Hill: trailer ufficiale

Trailer internazionale

Poster