Prodotto da Aggregate Films, Red Crown Productions e Blossom Films, La Torre Nera (The Dark Tower) tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo

La Torre Nera trama

Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.

Data Uscita: 10 agosto 2017

Regia: Nikolaj Arcel

Genere: Avventura, Fantasy, Fantascienza

Nazione: USA

Cast: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Claudia Kim, Nicholas Hamilton, Fran Kranz, Alex McGregor

Per migliaia di generazioni i pistoleri sono stati cavaglieri dedicati a proteggere il nostro mondo dalle tenebre…, guarda il Trailer Italiano Ufficiale.

La Torre Nera immagini dal film

Poster ufficiale

