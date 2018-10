0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Empereur de Paris (2018)

Paese: Francia

Anno: 2018

Genere: Avventura, Storico, Drammatico

Durata: 100′

Regia di: Jean-François Richet

Cast: Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Menochet, Auguste Diehl, James Thierrée, Patrick Chesnay, Olga Kurylenko, Fabrice Luchini

Uscita: 19 dicembre 2018 (Francia / Gaumont)

L’Empereur de Paris (2018) è il nuovo film di Jean-François Richet. Il regista torna a collaborare con Vincent Cassel, che per lui ha interpretato il celebre gangster Jacques Mesrine nel dittico Nemico pubblico N. 1 (L’istinto di morte e L’ora della fuga) e il padre divorziato Laurent (che ha una storia con la figlia del suo miglior amico Antoine, François Cluzet) nella commedia Un momento di follia. Stavolta Cassel diventa Vidocq, il ladro divenuto investigatore e maestro del travestimento sotto il regno di Napoleone. Un personaggio molto popolare in Francia, già interpretato al cinema da André Brulé, Henry Nassiet e Gérard Depardieu. La sceneggiatura del film è stata scritta da Richet con Eric Besnard (Le Goût des merveilles, Made in France, Entre amis). Completano il cast Olga Kurylenko, Fabrice Luchini, Freya Mavor e Denis Menochet. Se vuoi saperne di più sul film (compreso lo scatto shock di Cassel irriconoscibile che ha turbato i social), leggi il nostro approfondimento.

L’Empereur de Paris: trama

Sotto il regno di Napoleone, François Vidocq (Vincent Cassel), l’unico uomo riuscito a fuggire dalle più grandi prigioni del paese, è una leggenda dei bassifondi parigini. Considerato morto dopo la sua ultima rocambolesca fuga, l’ex detenuto cerca di farsi dimenticare vivendo sotto le spoglie di un semplice mercante. Il suo passato, però, lo raggiunge comunque e, dopo essere stato accusato di un delitto che non ha commesso, stringe un accordo con il capo della sicurezza: in cambio della libertà, collaborerà con la polizia nella lotta contro la malavita. I suoi eccezionali risultati gli varranno l’ostilità dei compagni poliziotti e la furia dei malavitosi, che farebbero di tutto per vederlo fuori dai giochi.

