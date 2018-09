0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’uomo che uccise Don Chisciotte (2018)

(The Man Who Killed Don Quixote)

Spagna | Belgio | Francia | Portogallo | UK

Anno: 2018

Genere: Avventura, Commedia, Dramma

Durata: 132′

Regia di: Terry Gilliam

Cast: Jonathan Pryce, Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jason Watkins, Sergi López, Rossy de Palma, Hovik Keuchkerian, Jordi Mollá

Uscita: 27 settembre 2018 (M2 Pictures)

L’uomo che uccise Don Chisciotte è il travagliato adattamento di Terry Gilliam del celebre romanzo di Miguel de Cervantes. Il regista ex Monty Python ha lavorato al progetto per quasi 30 anni: un autentico film maledetto, diventato realtà soltanto nel 2018. Come ha raccontato il documentario Lost in La Mancha, Gilliam culla quest’utopia da tantissimi anni. Quando iniziò finalmente a girare il film, nel 2000, gli successe di tutto: attori assenti perché impegnati su altri set, troupe multilingue con enormi problemi di comunicazione, cavalli non addestrati, il protagonista Jean Rochefort che si ammala gravemente e, ciliegina sulla torta, un improvviso nubifragio che distrugge tutto.

Rimandato a data da destinarsi, L’uomo che uccise Don Chisciotte è diventato realtà grazie a Gerardo Herrero e Mariela Besuievsky, produttori spagnoli della Tornasol Films e Amy Gilliam, figlia maggiore di Terry, che ha messo in piedi un’elaborata coproduzione internazionale. Le riprese si sono svolte in Spagna, Portogallo e nelle Canarie, a Fuerteventura. “Don Chisciotte è un sognatore, idealista e romantico, che non vuole accettare i limiti della realtà e che continua a camminare nonostante gli ostacoli, proprio come abbiamo fatto noi”, ha dichiarato il regista. “In Spagna e Portogallo ho trovato tutti i posti che avevo immaginato e ora finalmente porterò la storia del Cavaliere dalla triste figura al pubblico contemporaneo”.

L’uomo che uccise Don Chisciotte: trama

Toby (Adam Driver), cinico regista pubblicitario, si ritrova intrappolato nelle bizzarre illusioni di un vecchio calzolaio spagnolo (Jonathan Pryce) che crede di essere Don Chisciotte. Nel corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni del film realizzato quando era un giovane idealista, che ha inciso in modo indelebile sulle aspettative e sui sogni di un piccolo villaggio spagnolo. Riuscirà Toby a farsi perdonare e a ritrovare la sua umanità? Riuscirà Don Chisciotte a sopravvivere alla sua follia e a salvarsi dalla morte che incombe? Riuscirà l’amore a trionfare su tutto?

Fotogallery

L’uomo che uccise Don Chisciotte: il trailer italiano

Poster