Macchine Mortali (2018)

USA

Anno: 2018

Genere: 3D Avventura

Durata: 120′

Regia di: Christian Rivers

Cast: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide, Stephen Lang, Caren Pistorius, Patrick Malahide, Regé-Jean Page

Uscita: 13 dicembre 2018 (Universal Pictures)

Macchine Mortali (2018) è il primo film di Christian Rivers, storico braccio destro di Peter Jackson e Premio Oscar per gli effetti visivi di King Kong. A lui si uniscono Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie di Lo Hobbit e de Il signore degli anelli), che hanno scritto la sceneggiatura. Adattamento della pluripremiata serie di libri di Philip Reeve, questa epica avventura fantascientifica è ambientata centinaia di anni dopo che la nostra civiltà è stata distrutta da un cataclisma. L’umanità si è però adattata e sulla terra si è diffuso un nuovo stile di vita.

Gigantesche città mobili (“trazioniste”) vagano adesso per la Terra, predando spietatamente le città meno mobili. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), che proviene da un basso livello della grande città trazionista di Londra, si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza dopo aver incontrato il pericoloso fuggitivo Hester Shaw (Hera Hilmar). I due opposti, i cui percorsi non avrebbero mai dovuto incrociarsi, danno vita ad un’improbabile alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Macchine Mortali: trama

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, una giovane donna misteriosa, Hester Shaw (Hera Hilmar), è l’unica in grado di poter fermare Londra – ora una gigantesca città predatrice su ruote – che divora tutto ciò che incontra sul suo percorso. Guidata dal ricordo di sua madre, Hester unisce le forze con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un esule di Londra, insieme ad Anna (Jihae), una pericolosa fuorilegge con una taglia sulla propria testa.

