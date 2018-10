0 CONDIVISI Condividi Tweet

Malevolent – Le voci del male (2018)

USA

Anno: 2018

Genere: Horror, Thriller, Soprannaturale

Durata: 88′

Regia di: Olaf de Fleur Johannesson

Cast: Florence Pugh, Ben Lloyd-Hughes, Celia Imrie, Scott Chambers, Georgina Bevan

Uscita: 5 ottobre 2018 (Netflix)

Malevolent – Le voci del male (2018) è il nuovo horror paranormale di Olaf de Fleur Johannesson, regista islandese di City State e Polite People. Il film, produzione originale Netflix disponibile in streaming dal 5 ottobre 2018, è tratto dal romanzo Hush scritto da Eva Konstantopoulos. La scrittrice è anche autrice della sceneggiatura in collaborazione con Ben Ketai (The Strangers: Prey at Night, Jukai – La foresta dei suicidi).

Malevolent si ascrive al prolifico filone delle case maledette, con una presenza demoniaca del passato che tormenta il sonno dei malcapitati di turno, in questo caso un fratello (Ben Lloyd-Hughes) e una sorella (Florence Pugh) che si spacciano per investigatori paranormali speculando su finti fenomeni extrasensoriali. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Malevolent – Le voci del male: la trama

Angela (Florence Pugh) e Jackson (Ben Lloyd-Hughes) sono un fratello e una sorella che speculano su finti fenomeni paranormali. Sfruttando il dolore di chi è stato colpito da un lutto ed è psicologicamente ed emotivamente vulnerabile, convincono il malcapitato a credere che Angela abbia la capacità di contattare i morti. Quando vengono contattati dalla signora Green (Celia Imrie) per liberare una casa infestata dagli spiriti, scoprono che quel luogo era l’orfanotrofio che un tempo fu teatro di una serie di omicidi di giovanissime. Ben presto Angela perde il controllo della situazione e diventa sempre meno sicura di ciò che è reale. I finti investigatori paranormali subiscono l’ultimo colpo quando si trovano di fronte ai veri orrori e al terrificante passato che si nascondono in questa casa maledetta.

Malevolent – Le voci del male: guarda il trailer ufficiale

