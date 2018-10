0 CONDIVISI Condividi Tweet

Notti magiche (2018)

Italia / Francia

Anno: 2018

Genere: Commedia, Giallo

Durata: 125′

Regia di: Paolo Virzì

Cast: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti, Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Regina Orioli, Ludovica Modugno, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Tea Falco, Ornella Muti, Jalil Lespert, Giancarlo Giannini

Uscita: 8 novembre 2018 (01 Distribution)

Notti magiche è il nuovo film di Paolo Virzì, una commedia gialla ambientata nell’estate del 1990, la notte in cui la Nazionale di calcio viene eliminata ai rigori dall’Argentina. Scritto da Virzì, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, Notti magiche – il cui titolo riprende la canzone tormentone dei Mondiali di Edoardo Bennato e Gianna Nannini – ha per protagonisti tre giovanissimi attori. Antonio, Luciano e Eugenia – gli aspiranti sceneggiatori accusati dell’omicidio di un potente produttore (Giancarlo Giannini) – sono interpretati da Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere. Nel resto dell’affollato cast, spiccano i nomi di Roberto Herlitzka, Paolo Sassanelli, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Tea Falco e Ornella Muti. Prodotto da Lotus Production con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment, il film verrà presentato come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre 2018), per poi uscire nelle sale italiane.

Notti magiche: trama

Italia ’90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto produttore cinematografico (Giancarlo Giannini) viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori: Eugenia (Irene Vetere) appartiene all’alta borghesia romana, Luciano (Giovanni Toscano) è figlio del proletariato piombinese, Antonio (Mauro Lamantia) è da poco arrivato nella Capitale da Messina. Portati al comando dei Carabinieri, i tre sono chiamati a ripercorrere la loro versione dei fatti in una Roma ormai al crepuscolo.

Notti magiche: il trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster