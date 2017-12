1 CONDIVISI Condividi Tweet

Meglio preparare i fazzoletti perché il nuovo trailer italiano di Wonder è uscito. La casa produttrice 01 Distribution ha lanciato nuovi promo in italiano con annesse locandine dove a farla da padrone ci sono Julia Roberts e Owen Wilson in una delle loro interpretazioni più intense. La pellicola sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 dicembre ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di R.J.Palacio.

Il nuovo trailer italiano di Wonder commuove il pubblico da casa

Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di guardare: è questa la frase stampata sulla locandina ufficiale del film e che riassume il senso della trama. Il piccolo August Pullman è affetto da una rara malattia che gli deforma il volto e che non gli ha mai permesso di frequentare la scuola. Nonostante le difficoltà, i genitori (Roberts e Wilson) lo aiuteranno con pazienza e tenacia ad integrarsi e a trovare il suo posto nel mondo.

Come traspare dal trailer di wonder, un cast eccezionale sarà riunito per l’occasione. In primis l’amatissima Julia Roberts che non vedevamo da tempo sul grande schermo e di cui si sentiva la mancanza. Insieme a lei anche Owen Wilson, Mandy Patinkin, Daveed Diggs e Sonia Braga. Chi riconferma il suo talento, comunque, è il piccolo Jacob Tremblay che interpreterà proprio August, già noto grazie alla sua presenza in Room con Brie Larson.

Stephen Chbosky torna alla regia con Wonder

Wonder è l’ennesimo capolavoro del regista Stephen Chbosky, tornato dietro la cinepresa dopo aver firmato lavori come Noi Siamo Infinito e La Bella e la Bestia. La sceneggiatura, invece, è stata scritta a sei mani da Chbosky, Steve Conrad (La Ricerca della Felicità) e Jack Thorne (autore dello spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell’Erede). Proprio come i loro precedenti lavori, questo sarà un film che toccherà le corde dell’animo umano e che, si prospetta, darà grandi soddisfazioni al botteghino.