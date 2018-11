0 CONDIVISI Condividi Tweet

Old Man and the Gun (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Commedia, Crime, Drammatico

Durata: 93′

Regia di: David Lowery

Cast: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Ari Elizabeth Johnson, Teagan Johnson, Gene Jones, John David Washington, Barlow Jacobs, Augustine Frizzell, Jennifer Joplin, Lisa DeRoberts

Uscita: 20 dicembre 2018 (Bim Distribuziuone)

Old Man and the Gun (2018) è il film che segna l’addio di Robert Redford alla carriera di attore. Per questa nostalgica dramedy criminale, Redford ha scelto la storia vera di Forrest Tucker, bandito che disorientò le autorità e impressionò l’opinione pubblica con le sue gesta.

Il film è stato scritto e diretto da David Lowery (Il drago invisibile, Storia di un fantasma) e basato sull’articolo del New Yorker firmato da David Grann (Civiltà perduta). Nel cast, oltre a Redford, spiccano Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover e Tom Waits.

Old Man and the Gun è prodotto da James D. Stern, Dawn Ostroff, Jeremy Steckler, Anthony Mastromauro, Bill Holderman, Toby Halbrooks, James M. Johnston e Robert Redford. Il cast tecnico comprende il direttore della fotografia Joe Anderson, lo scenografo Scott Kuzio, la montatrice Lisa Zeno Churgin, la costumista Annell Brodeur e il compositore Daniel Hart.

Old Man and the Gun: trama

Forrest Tucker (Robert Redford) è un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Dalla coraggiosa fuga dalla prigione di San Quintino all’età di 70 anni fino a una serie di colpi senza precedenti che incantarono il pubblico e lasciarono le forze dell’ordine a brancolare nel buio. A dare la caccia a Tucker sono l’acuto e inflessibile detective John Hunt (Casey Affleck), sempre più affascinato dalla dedizione di Forrest all’arte del furto, e una donna, Jewel (Sissy Spacek) che lo ama nonostante la professione che si è scelto.

Old Man and the Gun: guarda il trailer italiano

Foto Gallery

Poster