Ötzi e il mistero del tempo (2018)

Paese: Italia

Anno: 2018

Genere: Fantasy, Famiglia, Avventura

Durata: 88′

Regia di: Gabriele Pignotta

Cast: Michael Smiley, Diego Delpiano, Alessandra Mastronardi, Amelia Bradley, Judah Cousin, Deirdre Mullins, Vinicio Marchioni

Uscita: 8 novembre 2018 (Altre Storie)

Ötzi e il mistero del tempo (2018) è il secondo film da regista di Gabriele Pignotta, attore e sceneggiatore che ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2014 dirigendo Vanessa Incontrada in Ti sposo ma non troppo.

Stavolta Pignotta realizza un film d’avventura per famiglie in occasione di un evento speciale: i 25 anni dal ritrovamento della mummia Ötzi, l’uomo di ghiaccio delle Alpi Venoste risalente all’età del rame, ovvero un’epoca compresa tra il 3300 e il 3100 a.C.

Nel cast del film, insieme ai piccoli Diego Delpiano, Amelia Bradley e Judah Cousin, spiccano le presenze di Michael Smiley (l’attore inglese di Kill List, Luther e Rogue One: A Star Wars Story), Vinicio Marchioni e di una cattivissima Alessandra Mastronardi. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Ötzi e il mistero del tempo: trama

L’undicenne Kip (Diego Delpiano) è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, per cui il tempo dell’infanzia sta finendo. Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a salutare la mummia Ötzi per l’ultima volta, accade qualcosa di magico: Ötzi (Michael Smiley) si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Ötzi e gli amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.

Ötzi e il mistero del tempo: trailer ufficiale

