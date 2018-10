0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pinocchio (2019)

Paese: Italia, Gran Bretagna, Francia

Anno: 2019

Genere: Avventura, Fantasy, Commedia

Durata: 120′

Regia di: Matteo Garrone

Cast: Alida Baldari Calabria, Roberto Benigni, Luca Marinelli

Uscita: 2019 (01 Distribution)

Pinocchio (2019) è il nuovo film di Matteo Garrone, rivisitazione in chiave fantasy del celeberrimo classico di Collodi. Roberto Benigni sarà Geppetto mentre la giovanissima Alida Baldari Calabria (la bambina che ha interpretato Sofia in Dogman ed è già apparsa nel cast di Guarda in alto) sarà il burattino di legno che prende vita. Prodotto dalla Archimede di Garrone con la Recorded Picture Company di Jeremy Thomas e Jean Labadie di Le Pacte, il film sarà girato interamente in Italia, tra il Lazio, la Toscana e la Puglia. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2019. I personaggi e le creature fantastiche saranno realizzati all’insegna di uno straordinario realismo, combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il Miglior Trucco Mark Coulier (Grand Budapest Hotel, The Iron Lady) e della VFX Supervisor Rachael Penfold (The Revenant, Cloud Atlas). Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Pinocchio: trama

Mastro Geppetto (Roberto Benigni), un vecchio falegname, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un pupazzo. Ma succede qualcosa di magico: il legnetto si trasforma in un burattino sfrontato che inizia a parlare, camminare, correre e mangiare come qualsiasi altro bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio (Alida Baldari Calabria), e lo cresce come suo figlio. Ma a Pinocchio risulta proprio difficile essere bravo. Portato facilmente sulla cattiva strada, passa da una disavventura all’altra mentre viene ingannato, rapito e inseguito da banditi attraverso un mondo immaginifico pieno di creature fantastiche: dalla pancia di un pesce gigante, alla terra dei giocattoli e al campo dei miracoli. La sua fedele amica, la Fata turchina, cerca di fargli capire che il suo sogno di diventare un vero bambino in carne ed ossa, non potrà mai avverarsi finché Pinocchio non cambierà finalmente strada.