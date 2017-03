0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo Belle Épine, Rebecca Zlotowski torna dietro la macchina da presa per dirigere Planetarium, la storia di due donne fuori dagli schemi, la Oscar® Natalie Portman e la giovanissima Lily-Rose Depp, icona di stile a livello internazionale, figlia d’arte di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Ambientato in un’affascinante Parigi di fine anni 30, il film è ispirato alla vera storia delle sorelle Fox, note medium americane, e il loro incontro con un produttore cinematografico francese durante una seduta spiritica in un locale parigino. La proposta del produttore di girare un film sui fantasmi, con l’ambizione di riprodurre realmente sullo schermo la presenza di spiriti, spinge i tre protagonisti a creare un legame intimo fra loro e a esplorare la dimensione più profonda e nascosta di se stessi.

“C’è una grande espressività nella recitazione di Natalie – racconta la regista. La sua personalità è già una dichiarazione di forza, di decisione sul proprio destino, che è servita al personaggio di Laura”. “Per quanto riguarda il personaggio di Kate – aggiunge – cercavamo una giovane attrice capace di farci credere di “comunicare” con i fantasmi”. “Vorrei che Planetarium raccontasse che non siamo mai consci dei nostri stessi segreti”.

Planetarium trama

Fine anni 30. Laura e Kate Barlow sono due sorelle americane che praticano sedute spiritiche. A Parigi, durante il loro tour europeo, incontrano André Korben, un rinomato produttore cinematografico francese. Visionario e controverso, Korben è il proprietario di uno dei più grandi studios della Francia, dove produce film utilizzando costose tecniche d’avanguardia.

Benché scettico, Korben decide per gioco di sottoporsi ad una seduta spiritica privata con le due ragazze. Profondamente colpito da questa esperienza, offre alle sorelle ospitalità e stipula con loro un contratto allo scopo di compiere un ambizioso esperimento: dirigere il primo vero film sull’esistenza dei fantasmi. Ma Laura capisce ben presto che vi sono ragioni ben più oscure che legano Korben a loro…

Data Uscita: 13 aprile 2017

Regia: Rebecca Zlotowski

Genere: Drammatico

Nazione: UK, USA

Cast: Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger e Louis Garrel.

…, guarda il Trailer Italiano ufficiale.

Planetarium immagini dal film

Poster ufficiale

(Pagina ufficiale)