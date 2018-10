0 CONDIVISI Condividi Tweet

A Private War (2018)

USA / UK

Anno: 2018

Genere: Biopic, Drammatico, Guerra

Durata: 106′

Regia di: Matthew Heineman

Cast: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Faye Marsay, Greg Wise, Alexandra Moen, Nikki Amuka-Bird, Corey Johnson, Amanda Drew, Raad Rawi

Uscita: 22 novembre 2018 (Notorious Pictures)

A Private War (2018) è il biopic di Matthew Heineman sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, interpretata da Rosamund Pike. Il film, scritto da Arash Amel (Grace di Monaco), si basa sull’articolo di Marie Brenner, Marie Colvin’s Private War, apparso sulle pagine di Vanity Fair. Nel cast, Jamie Dornan è il famoso fotografo di guerra Paul Conroy, che ha affiancato Colvin durante il loro viaggio nella Homs assediata dall’Isis.

A Private War: trama

In un mondo in cui il giornalismo è sotto attacco, Marie Colvin (Rosamund Pike) è una delle più celebri corrispondenti di guerra del nostro tempo. Colvin è una donna impavida e ribelle, spinta in prima linea nei conflitti in tutto il mondo per dare voce a chi non ha voce, mettendo costantemente alla prova i propri limiti tra coraggio e spavalderia. Dopo essere stata colpita da una granata nello Sri Lanka, indossa una particolare benda per gli occhi e si dimostra a suo agio che ci sia da sorseggiare un Martini con l’elite londinese o da confrontarsi con spietati dittatori. Colvin sacrifica le relazioni amorose per la professione e, col tempo, la sua vita privata inizia a pagare il prezzo dei traumi di cui è testimone. Ben presto, il suo obiettivo di mostrare al mondo il vero volto della guerra la porta – insieme al famoso fotografo di guerra Paul Conroy (Jamie Dornan) – a intraprendere la missione più pericolosa della loro vita: testimoniare ciò che accade nella città siriana assediata di Homs.

A Private War: trailer italiano

Foto Gallery

Poster