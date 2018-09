0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pupazzi senza gloria

(The Happytime Murders)

USA

2018

Genere: Commedia, Azione, Crimine

Durata: 91′

Regia di: Brian Henson

Cast: Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale, Elizabeth Banks, Leslie David Baker, Michael McDonald, Cynthy Wu, Mitch Silpa, Hemky Madera, Jimmy O. Yang, Ryan Gaul, Fortune Feimster, Ben Falcone

Uscita: 18 ottobre 2018 (Lucky Red)

Pupazzi senza gloria è il nuovo film di Brian Henson, figlio di Jim Henson, il geniale creatore dei Muppet. Continuando la tradizione di famiglia, il regista ha immaginato un mondo dove esseri umani e pupazzi vivono insieme (e i pupazzi sono gli emarginati della società). Mixando la commedia politicamente scorretta, il giallo, il thriller, l’action e il buddy movie, The Happytime Murders (questo il titolo originale) ha per protagonista (umana) Melissa McCarthy. La voce italiana per il coprotagonista di pezza (doppiato in originale da Bill Barretta) è invece di Maccio Capatonda.

Nel cast di attori in carne e ossa, spiccano i nomi di Maya Rudolph (già insieme a McCarthy in Le amiche della sposa), Joel McHale, Elizabeth Banks e Lesley David Baker. Sceneggiato da Todd Berger (l’attore che ha interpretato Kip nella serie tv Parks and Recreation), Pupazzi senza gloria è il primo progetto da regista di Brian Henson pensato direttamente per il cinema. Il figlio di Jim in passato ha diretto i tv movie Festa in casa Muppet e I Muppet nell’isola del tesoro e la serie per bambini Sid the Science Kid.

Pupazzi senza gloria: trama

Gli attori di uno show televisivo per bambini degli anni ’80 cominciano ad essere assassinati uno dopo l’altro. Anche perché, fuori dal set, questi pupazzi non sono così adorabili come sembrano. Due detective improbabili, l’agente (umana) Connie Edwards (Melissa McCarthy) e il pupazzo Phil Phillips (la voce italiana di Maccio Capatonda), devono mettere da parte le loro differenze e cercare di risolvere il mistero che si cela dietro questi omicidi.

