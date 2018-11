0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ralph Spacca Internet (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Animazione, Avventura, Commedia

Durata: 112′

Regia di: Phil Johnston, Rich Moore

Cast (versione originale): John C. Reilly, Sarah Silverman, Alan Tudyk, Phil Johnston, Kristen Bell, Gal Gadot, Taraji P. Henson, Alfred Molina, Jane Lynch, Ed O’Neill, Jack McBrayer

Uscita: 1 gennaio 2019 (Disney)

Ralph Spacca Internet (2018) è l’attesissimo sequel di Ralph Spaccatutto, animazione campione d’incassi nel 2012, capace di guadagnare 471 milioni di dollari al box office internazionale. Stavolta niente videogiochi a 8 bit e mondi caramellosi: Ralph e la “procuraguai” Vanellope von Schweetz lasciano il mondo degli arcade e spaccheranno quello di internet.

I due eroi viaggiano nel World Wide Web e incontrano l’algoritmo alla moda Yesss, la formazione delle principesse Disney e altri celebri personaggi di universi cinematografici come Star Wars (C-3PO, R2-D2 e Yoda) e Marvel (Iron Man e Gamora). Diretto da Rich Moore con lo sceneggiatore Phil Johnston, il film riconferma nel cast di voci originali John C. Reilly, Sarah Silverman e Jane Lynch.

La realizzazione della colonna sonora è stata invece affidata al compositore britannico Henry Jackman. Nello score ci sono anche brani di artisti internazionali quali Skrillex, AKB48, Owl City e Imagine Dragons, questi ultimi con il brano inedito Zero, composto appositamente per il film e presente nei titoli di coda. Se volete saperne di più sul film, leggete il nostro approfondimento.

Ralph Spacca Internet: trama

Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph si mette in viaggio per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare Sugar Rush, il prezioso videogioco della sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

Ralph Spacca Internet: trailer italiano

