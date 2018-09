0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rambo 5 (2019)

USA

Anno: 2019

Genere: Azione, Avventura, Thriller

Durata: 120′

Regia di: Adrian Grunberg

Cast: Sylvester Stallone

Uscita: 2019

Rambo 5 (2019) è il quinto capitolo della saga avviata da Sylvester Stallone nel 1982 con First Blood. L’attore, 72 anni, ritorna nel suo ruolo iconico. Basato sul romanzo di David Morell, il franchise è stato uno dei casi cinematografici più curiosi nella carriera di Sly. Il primo film raccontava le vicissitudini di un tormentato veterano della guerra del Vietnam ed ex Berretto Verde, specializzato in tecniche di sopravvivenza e perseguitato da uno sceriffo senza scrupoli (Brian Dennehy).

I due film successivi, Rambo 2 – La vendetta (1985) e Rambo III (1988), furono action vehicle propagandistici per Stallone. Il violento, crudo e riuscitissimo John Rambo (2008) non ha mai accennato all’idea di porre fine alla saga. A distanza di 11 anni dal quest’ultimo, Rambo 5 arriverà nelle sale americane nel 2019 e sarà diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso), su sceneggiatura scritta da Sly e Matthew Cirulnick (la mini-serie Absentia).

Attivissimo su Instagram, Stallone ha postato sui social una serie di video in cui lo vediamo allenarsi intensamente per questo atteso come-back. Girato tra la Bulgaria e le Isole Canarie, Rambo 5 è stato lanciato da Sly così: “Anche se il mondo è cambiato, Rambo non cambia”.

Rambo 5 trama

John Rambo (Sylvester Stallone) si è ormai ritirato a vita privata in un piccolo ranch in Arizona. Quando un gruppo di ragazze, tra cui la figlia di un suo vecchio amico, viene rapito da un signore della droga messicano che vuole farle prostituire per incrementare i suoi affari, il veterano del Vietnam torna in azione. Ad accompagnarlo in questa sanguinosa avventura c’è un giornalista che vuole a tutti i costi rintracciare e salvare le ragazze.

Rambo 5 uscita

Il film arriverà al cinema nel 2019 ma l’uscita non è ancora stata resa nota.

