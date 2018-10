0 CONDIVISI Condividi Tweet

Remi (2018)

Rémi sans famille (2018)

Paese: Francia

Anno: 2018

Genere: Commedia, Drammatico, Famiglia

Durata: 108′

Regia di: Antoine Blossier

Cast: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin, Ludivine Sagnier, Albane Masson

Uscita: 20 dicembre 2018 (01 Distribution)

Remi (2018) è il nuovo film di Antoine Blossier (A toute épreuve) ed è l’adattamento cinematografico del romanzo Senza famiglia di Hector Malot, scritto nel 1878 e uno dei classici per ragazzi più amato e celebrato di tutti i tempi. Prodotto da Eric Jehelmann e Philippe Rousselet (La famiglia Bélier, Un tirchio quasi perfetto), il film racconta le avventure di Remi (Maleaume Paquin) e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Couer.

Nel cast spiccano divi del cinema transalpino come Daniel Auteuil e Ludivine Sagnier. La direzione della fotografia è di Romain Lacourbas, le scenografie sono di Sébastien Inizan, i costumi di Agnès Beziers e le musiche originali di Romaric Laurence. La storia di Remi è già stata portata sullo schermo in passato: al cinema in due adattamenti (uno francese del 1934 e uno italiano del 1946) e in televisione in due cartoni animati molto famosi, Remì e le sue avventure e Dolce piccola Remì. Per saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Remi: trama

Remi (Maleaume Paquin) è un piccolo orfano. È stato allevato dalla dolce signora Barberin (Ludivine Sagnier), ma all’età di dieci anni viene strappato alla madre adottiva e affidato al signor Vitalis (Daniel Auteuil), un misterioso musicista itinerante. Al suo fianco imparerà quanto dura sia la vita di un saltimbanco. Accompagnato dal fedele cane Capi e dalla scimmietta Joli-Coeur, il suo viaggio lungo ed emozionante attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie, lo porterà a scoprire il segreto sulle sue vere origini.

