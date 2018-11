0 CONDIVISI Condividi Tweet

Replicas (2018)

Paese: Stati Uniti, Cina, Porto Rico, Gran Bretagna

Anno: 2018

Genere: Fantascienza, Azione, Crimine

Durata: 107′

Regia di: Jeffrey Nachmanoff

Cast: Keanu Reeves, Thomas Middleditch, Alice Eve, John Ortiz, Emily Alyn Lind, Emjay Anthony, Nyasha Hatendi, Amber Rivera, Aria Lyric Leabu, Sunshine Logroño

Uscita: 11 gennaio 2019 (Stati Uniti – Entertainment Studios)

Replicas (2018) è il nuovo film di fantascienza che vede protagonista Keanu Reeves. L’attore torna al genere che l’ha consacrato ai tempi di Johnny Mnemonic e Matrix con una storia sci-fi thriller scritta da Chad St. John (Peppermint, Attacco al potere 2) da un soggetto di Stephen Hamel (Siberia, Henry’s Crime).

Il regista del film è Jeffrey Nachmanoff, già regista e produttore di serie tv di successo come Homeland: Caccia alla spia, Hostages e Legends e sceneggiatore di The Day After Tomorrow. La fotografia è di Checco Varese, i costumi sono di Julia Michelle Santiago, le musiche di Mark Kilian e Jose Ojeda.

Prodotto da Reeves con Lorenzo di Bonaventura, Mark Gao, Stephen Hamel e Luis A. Riefkohl, Replicas è stato presentato al Night Visions International Film Festival

di Helsinki, in Finlandia. Purtroppo non ha ancora un distributore italiano. Negli Stati Uniti uscirà l’11 gennaio 2019 con Entertainment Studios Motion Pictures. Se volete saperne di più sul film, leggete il nostro approfondimento.

Replicas: trama

William Foster (Keanu Reeves) è un brillante neuro-scienziato sul punto di riuscire in una scoperta sensazionale: trasferire la coscienza umana in un computer. Mentre sta per portare a termine l’esperimento, la sua famiglia muore tragicamente in un terribile incidente d’auto. Foster prova disperatamente a riportare i cari in vita coinvolgendo il collega Ed Whittle (Thomas Middleditch) affinché lo aiuti a clonare i loro corpi creando delle repliche. L’uomo, però, si troverà di fronte a una scelta dolorosa quando scoprirà di poter riportare in vita solo tre dei quattro cari deceduti.

