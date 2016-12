Prodotto da Macari/Edelstein, Parkes+MacDonald Image Nation e Vertigo Entertainment, Rings racconta la storia di una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Diretto da F. Javier Gutiérrez, il nuovo horror distribuito dalla Universal Pictures vede come interpreti principali Johnny Galecki (Gabriel), Alex Roe (Holt) e Matilda Anna Ingrid Lutz (Julia).

Rings trama

Sono passati 13 anni da quando The Ring terrorizzò mezzo mondo, diffondendo la paura di rispondere al telefono. Una saga horror nata in Giappone (Ringu), ripresa e poi dimenticata da Hollywood, ma che quest’anno tornerà a nuova vita. Ritroviamo il professore Gabriel (Johnny Galecki), in procinto di aiutare un ragazzo e una ragazza, Holt (Alex Roe) e Julia (Matilda Lutz), “maledetti” dalla famosa videocassetta di Samara, che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Scopriranno che c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima…

Data Uscita: 2 febbraio 2017

Regia: F. Javier Gutiérrez

Genere: Horror

Nazione: USA

Cast: Johnny Galecki (Gabriel), Alex Roe (Holt), Matilda Anna Ingrid Lutz (Julia), Vincent D’Onofrio, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Lizzie Brocheré, Brandon Larracuente, Zach Roerig

Non sei reale, tu non sei reale. Nel momento in cui termina, il telefono squilla e una voce ti dice: 7 giorni e quando lei verrà da me…, guarda il Trailer Italiano Ufficiale.

Rings immagini dal film

Poster ufficiale

(Pagina ufficiale)

