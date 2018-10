0 CONDIVISI Condividi Tweet

Robin Hood (2018)

USA

Anno: 2018

Genere: Avventura, Azione

Durata: 114′

Regia di:Otto Bathurst

Cast: Taron Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Tim Minchin, Paul Anderson, Josh Herdman, Björn Bengtsson, Scot Greenan

Uscita: 22 novembre 2018 (01 Distribution)

Robin Hood (2018) riporta al cinema le gesta del principe dei ladri, interpretato stavolta da Taron Egerton. Questa nuova versione del personaggio inglese che secondo la leggenda rubava ai ricchi per dare ai poveri, è diretta da Otto Bathurst, al suo primo film dopo una lunga gavetta tra serie tv (Peaky Blinders, il memorabile The National Anthem di Black Mirror).

Nel cast, insieme all’Eggsy di Kingsman: Secret Service, spiccano Jamie Foxx (è Little John) e Ben Mendelsohn (è il cattivissimo sceriffo di Nottingham). Lady Marian è interpretata da Eve Hewson (The Knick, Il ponte delle spie), mentre Jamie Dornan (il Christian Grey di Cinquanta sfumature) è Will Scarlet, membro dei Merry Men e marito di Marian.

La sceneggiatura porta le firme di altri due esordienti, Ben Chandler e David James Kelly. La produzione è della Appian Way Productions, ovvero la società di Leonardo DiCaprio, che figura come produttore con Jennifer Davisson. Le musiche sono state composte da Joseph Trapanese. La direzione della fotografia è di George Steel, il montaggio è di Chris Barwell. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Robin Hood trama

Robin di Loxley (Taron Egerton), un crociato temprato dalla guerra, e il suo comandante moresco Little John (Jamie Foxx) organizzano un’audace rivolta contro la corrotta Corona d’Inghilterra. Aiutati da Fra Tuck (Tim Minchin), sulla loro strada troveranno lo spietato sceriffo di Nottingham (Ben Mendelsohn). Ci sarà spazio anche per l’amore per Lady Marian (Eve Hewson), sposata però con il Merry Man Will Scarlet (Jamie Dornan).

Robin Hood trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster