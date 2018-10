0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rocketman (2019)

UK

Anno: 2019

Genere: Biopic, Musicale, Fantasy

Durata: 120′

Regia di: Dexter Fletcher

Cast: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Gemma Jones, Alison Ball

Uscita: 2019 [20th Century Fox Italia – 17 maggio 2019 (USA) 31 maggio 2019 (UK)]

Rocketman (2019) è il film di Dexter Fletcher che racconta la vita del grande cantautore inglese Elton John. Ad interpretare la pop star è Taron Egerton. Per il giovane attore britannico, lanciato da Kingsman: Secret Service, è la seconda collaborazione consecutiva con Fletcher dopo un altro biopic, Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (sul saltatore con gli sci Michael Edwards). Nel film, sceneggiato da Lee Hall (Vittoria e Abdul, War Horse, Billy Elliot), gli eventi della vita del baronetto del pop si combinano con elementi fantastici ispirati dalle sue canzoni. Elton John figura come produttore esecutivo.

Il biopic è arrivato in occasione dei 70 anni del cantante, compiuti il 25 marzo 2017. In 57 anni di carriera John ha composto 700 canzoni, inciso 33 album in studio, quattro live, sette colonne sonore e svariate compilation. Nel cast del film, il ruolo chiave di Bernie Taupin è affidato a Jamie Bell. Taupin è lo storico paroliere di John, col quale ha collaborato dagli esordi alla fine degli anni Sessanta fino ai nostri giorni. La madre del cantante, Sheila Eileen Dwight, è interpretata da Bryce Dallas Howard. Richard Madden è invece il manager John Reid. I due hanno collaborato per ben 28 anni (ed avuto una relazione durata circa 5 anni) prima di separarsi burrascosamente nel 2000. Il manager venne infatti accusato di frodi e truffe. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Rocketman trama

Un viaggio fantastico nella vita del cantautore Elton John (Taron Egerton), dai primi passi prodigiosi alla Royal Academy of Music alla sua duratura collaborazione con Bernie Taupin (Jamie Bell).

