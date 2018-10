0 CONDIVISI Condividi Tweet

Senza lasciare traccia (2018)

Leave No Trace

Paese: USA

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 109′

Regia di: Debra Granik

Cast: Ben Foster, Thomasin Harcourt Mckenzie, Jeff Kober, Dale Dickey, Jeffery Rifflard, Derek John Drescher, Dana Millican, Alyssa McKay, Ryan Joiner, Michael J. Prosser, Spencer S. Hanley

Uscita: 8 novembre 2018 (Adler Entertainment)

Senza lasciare traccia (2018) è il nuovo film di Debra Granik, la regista candidata agli Oscar per Un gelido inverno. Ben Foster e l’esordiente Thomasin McKenzie sono i protagonisti di questo intenso e magnetico adattamento del romanzo My Abandonment.

Il libro di Peter Rock è ispirato alla storia vera di un padre e una figlia che vivono lontani dalla società, nascosti in un parco ai margini di Portland. Lui, reduce di guerra, vuole scappare dalle regole e dalla conformità che una comunità impone; lei si trova a fare i conti con la naturale voglia di farne parte.

“I protagonisti di questa storia – ha spiegato Debra Granik – si proteggono l’uno con l’altra e si influenzano con le proprie idee. In questa relazione padre-figlia, Tom ha imparato a essere più matura e saggia in alcune circostanze, per poter aiutare il padre vittima delle proprie vulnerabilità. Lui, in cambio, prova a insegnarle ogni cosa utile che conosce”.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Senza lasciare traccia è uno dei pochi film ad avere il 100% di pareri positivi sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Senza lasciare traccia: trama

L’adolescente Tom (Thomasin McKenzie) e suo padre Will (Ben Foster) hanno vissuto di nascosto per anni a Forest Park, un grande bosco situato alle porte di Portland, in Oregon. Un incontro casuale li porterà allo scoperto, ed entrambi saranno costretti a lasciare il parco per essere affidati agli agenti dei servizi sociali. Proveranno ad adattarsi alla nuova situazione, fino a che una decisione improvvisa li porterà ad affrontare un pericoloso viaggio in mezzo alla natura più selvaggia, alla ricerca dell’indipendenza assoluta.

Senza lasciare traccia: trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster