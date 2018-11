0 CONDIVISI Condividi Tweet

Serenity (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 106′

Regia di: Steven Knight

Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Garion Dowds, Kenneth Fok, Robert Hobbs, Rafael Sayegh, Edeen Bhugeloo, Vinaya Sungkur

Uscita: 25 gennaio 2019 (Gran Bretagna / Sky Cinema)

Serenity (2018) è il terzo film da regista di Steven Knight, l’acclamato sceneggiatore inglese di film come Piccoli affari sporchi, La promessa dell’assassino, Allied – Un’ombra nascosta, e serie tv quali Taboo e Peaky Blinders. Dopo Redemption – Identità nascoste e Locke, Knight dirige la coppia di star Matthew McConaughey e Anne Hathaway in questo torbido thriller definito dai produttori Greg Shapiro e Guy Heeley come un moderno “sexy noir”. Nel cast spiccano anche i nomi di Jason Clarke, Djimon Hounsou e Diane Lane, che ha preso il posto di Uma Thurman per interpretare la nuova compagna del personaggio di McConaughey. Le riprese del film, ambientato in un’immaginifica località tropicale chiamata Plymouth Island, sono avvenute negli scenari paradisiaci dell’isola Mauritius, nell’Oceano Indiano sud-occidentale. Se volete saperne di più sul film, leggete il nostro approfondimento.

Serenity: trama

Baker Dill (Matthew McConaughey) è il capitano di una nave da pesca che, portando in giro turisti, conduce una vita tranquilla in un’amena località tropicale chiamata Plymouth Island. La sua placida routine viene bruscamente interrotta il giorno in cui l’ex moglie Karen (Anne Hathaway) lo rintraccia per chiedergli aiuto. La donna ha bisogno di lui per salvarsi, insieme al figlio che hanno avuto insieme, dal nuovo violento marito (Jason Clarke). Per questa ragione lo invita a portarlo in mare aperto per un’escursione di pesca e a gettarlo in mezzo agli squali. L’apparizione di Karen spinge Baker verso un’esistenza che stava cercando di dimenticare, lasciando che il suo mondo venga spinto verso una nuova realtà in cui niente è come appare.

Foto Gallery

Poster