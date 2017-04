0 CONDIVISI Condividi Tweet

Scritto e diretto da Terrence Malicko, Song to Song con protagonisti Rooney Mara, Ryan Gosling, Michael Fassbender e Natalie Portman. Ambientato sullo sfondo della scena musicale di di Austin, in Texas, il nuovo progetto del maestro di Ottawa intreccia due triangoli amorosi in una storia di ossessione sessuale e tradimento.

Le coppie Gosling e Mara, Fassbender e Portman sono i protagonisti di questo dramma di seduzioni, bugie e svelamenti. Nel cast sono presenti anche altre grandi star come Christian Bale, Cate Blanchett, Haley Bennett, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Clifton Collins Jr., Angela Bettis, Bérénice Marlohe, Florence Welch e Holly Hunter, sempre che le loro apparizioni non vengano tagliate al montaggio, come spesso accaduto nei lavori di Malick.

Song to Song trama

Ambientata nella scena musicale di Austin, due coppie di cantautori Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling) e il magnate della musica Cook (Michael Fassbender), insieme ad una cameriera in trappola (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un paesaggio rock’n’roll fatto di seduzione e tradimento.

Data Uscita: 2017

Regia: Terrence Malick

Genere: Dramma, Romantico

Nazione: USA

Cast: Rooney Mara, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman, Christian Bale, Cate Blanchett, Haley Bennett, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Clifton Collins Jr., Angela Bettis, Bérénice Marlohe, Florence Welch, Holly Hunter e con Patti Smith e Iggy Pop

Non sapevo perché sono venuto a questa festa, poi ti ho visto e mi sono detto ecco perché!…, guarda il Trailer Italiano ufficiale.

Song to Song immagini dal film

Song to Song poster ufficiale

