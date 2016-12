Prodotto da Blinding Edge Pictures e Blumhouse Productions, Split racconta la storia di un uomo costretto ad un conflitto interiore con tutte le sue personalità.

Lo scrittore, regista e produttore M. Night Shyamalan torna sugli schermi con un nuovo accattivante thriller nello stile de Il sesto senso, Unbreakable e Signs.

Split è un misterioso viaggio nella psiche turbata di una mente estremamente dotata. Dopo il successo dell’anno scorso di The Visit, Shyamalan torna a fare squadra con l’ormai famoso produttore del genere horror Jason Blum (autore delle serie di La notte del giudizio, Ouija e Insidius). Questo nuovo film Horror vede come interpreti principali James McAvoy (Kevin), Haley Lu Richardson (Claire) e Anya Taylor-Joy (Casey).

Split trama

Anche se Kevin (James McAvoy, Wanted, X-Men – L’inizio) ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), comincia una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui – che intorno a lui.

Data Uscita: 26 gennaio 2017

Regia: M. Night Shyamalan

Genere: Thriller, Horror

Nazione: USA

Cast: James McAvoy (Kevin), Haley Lu Richardson (Claire), Anya Taylor-Joy (Casey), Brad William Henke, Kim Director, Jessica Sula, Sebastian Arcelus, Betty Buckley, Lyne Renee

Ma che ci facciamo qui, che sta succedendo. Mi hanno mandato a prendervi per un motivo; apri la porta AIUTO…, guarda il Trailer Italiano Ufficiale.

Split immagini dal film

Poster ufficiale

(Pagina ufficiale)

Salva

Salva