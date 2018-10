0 CONDIVISI Condividi Tweet

Summer (2018)

Leto (2018)

Paese: Russia, Francia

Anno: 2018

Genere: Biografico, Musicale, Romantico

Durata: 126′

Regia di: Kirill Serebrennikov

Cast: Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roma Sver, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova, Yuliya Aug, Nikita Efremov, Aleksandr Gorchilin

Uscita: 15 novembre 2018 (I Wonder Pictures)

Summer (2018) è il nuovo film del regista russo Kirill Serebrennikov (Parola di Dio, Betrayal, Il giorno di Yuriev, Playing the Victim), sceneggiato dallo stesso con Mikhail Idov e Lily Idova. Un biopic musicale che si ispira alla storia vera di Viktor Tsoï, una delle più importanti icone rock dell’Unione Sovietica morto tragicamente in giovane età. Un film complesso e difficile per Serebrennikov: Summer è stato infatti ultimato durante gli arresti domiciliari imposti dalla polizia russa al regista, accusato di frode fiscale per aver sottratto 68 milioni di rubli (900 mila euro all’incirca) per finanziare il progetto artistico Platforma. Secondo molte persone coinvolte in quel progetto, tutto questo sarebbe falso: Serebrennikov sarebbe finito sul banco degli imputati per le sue posizioni politiche, contrarie all’annessione della Crimea e in favore dei diritti Lgbt. Presentato in Concorso a Cannes 2018, prima volta per il regista, Summer ha ricevuto il sostegno del festival, che durante la presentazione ha esposto la sua sedia vuota, con tanto di cavaliere in bella vista a ricordare il nome. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Summer: trama

Leningrado, nel corso dell’estate del 1981. All’alba della Perestrojka, la scena rock underground comincia a risentire delle influenze del rock occidentale: i dischi di Lou Reed e David Bowie vengono contrabbandati tra i giovani e sempre più musicisti iniziano ad imbracciare gli strumenti. Su questo sfondo, si dipana il triangolo amoroso tra il giovane Viktor Tsoi (un pioniere del rock russo), il suo mentore e musicista Mike e la sua bellissima moglie Natasha. Circondati da una nuova generazione di musicisti, saranno loro a cambiare il corso del rock’n’roll in Unione Sovietica.

Summer: trailer italiano

