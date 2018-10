0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Aftermath (2019)

Paese: UK | USA | Germania

Anno: 2019

Genere: Drammatico, Romantico, Guerra

Durata: 120′

Regia di: James Kent

Cast: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Alexander Scheer, Frederick Preston, Joseph Arkley, Claudia Vaseková, Kate Phillips, Jannik Schümann, Fionn O’Shea, Tom Bell, Flora Thiemann, Abigail Rice, Anna Katharina Schimrigk

Uscita: 28 marzo 2019 (20th Century Fox Italia)

The Aftermath (2019) è l’adattamento del romanzo L’alba del mondo di Rhidian Brook, una storia straordinaria e vibrante di emozioni ambientata nella Germania del 1946. Scritto da Anna Waterhouse e Joe Shrapnel (la coppia di sceneggiatori di Race – Il colore della vittoria e Frankie & Alice), il film è diretto da James Kent, regista televisivo lanciato al cinema da Generazione perduta.

Prodotto da Ridley Scott con Jack Arbuthnott e Malte Grunert per la sua Scott Free Productions, The Aftermath ha per protagonisti Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke. La direzione della fotografia è di Franz Lustig, le musiche sono di Martin Phipps, i costumi di Bojana Nikitovic, le scenografie di Sonja Klaus. Il film arriverà nelle sale italiane il 28 marzo e in quelle statunitensi il 26 aprile. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

The Aftermath: trama

Nel 1946, nella Germania del secondo dopoguerra, Rachael Morgan (Keira Knightley) arriva tra le rovine di Amburgo nel corso di un rigido inverno per ricongiungersi con il marito Lewis (Jason Clarke), un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta dal conflitto. Mentre si avviano verso la loro nuova abitazione, Rachael rimane sorpresa dall’apprendere l’inaspettata decisione del marito: vivranno infatti insieme al precedente proprietario della casa, un vedovo tedesco di nome Stefan Lubert (Alexander Skarsgård), e alla problematica figlia dell’uomo, Freda (Flora Thiemann). Ben presto, dubbi, inimicizia e dolore lasceranno il posto alla passione e al tradimento.

