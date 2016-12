Legendary Pictures presenta la superstar mondiale Matt Damon e la regia di uno dei più visionari autori dei nostri tempi, Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti, La città proibita). The Great Wall racconta la storia di un gruppo di uomini alle prese con la valorosa difesa dell’umanità su uno dei più iconici monumenti del mondo. La prima produzione in lingua inglese di Zhang Yimou è il più grande film interamente girato in Cina. Nel cast di The Great Wall sono presenti anche Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau.

Data Uscita: 23 febbraio 2017

Regia: Zhang Yimou

Genere: Avventura, Azione

Nazione: Cina, USA

Cast: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing, Andy Lau, Eddie Peng, Numan Acar, Lu Han, Kenny Lin, Hanyu Zhang

