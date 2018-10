0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Mule (2018)

USA

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 120′

Regia di: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Loren Dean, Eugene Cordero

Uscita: 14 dicembre 2018 (Warner Bros)

The Mule (2018) è il nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood, che torna davanti alla macchina da presa a dieci anni da Gran Torino. Con lui nel cast spicca Bradley Cooper, alla seconda prova con Eastwood dopo American Sniper. Basato sulla storia vera di Leo Sharp (un 87enne diventato corriere della droga e arrestato dalla DEA nel 2011), il film è stato scritto da Nick Schenk, sceneggiatore di The Judge e Gran Torino. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

The Mule: trama

Earl Stone (Clint Eastwood) è un uomo di 90 anni rimasto solo e senza soldi. È un veterano della Seconda guerra mondiale che ha mandato in malora i suoi affari e i rapporti con l’ex moglie Mary (Dianne Wiest), la figlia Iris (Alison Eastwood) e la nipote Ginny (Taissa Farmiga). Quando è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, gli viene offerto un lavoro particolare: l’unica cosa che deve fare è guidare una macchina. Ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga per un pericoloso cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro però è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Il “mulo” della droga Earl, tuttavia, finisce presto nei radar dell’efficiente agente della DEA, Colin Bates (Bradley Cooper). Per porre rimedio ai suoi errori, Stone è disposto ad un ultimo viaggio prima di essere braccato dalla legge o dagli spietati trafficanti del cartello.

The Mule: il trailer ufficiale

