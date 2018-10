0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Possession of Hannah Grace (2018)

Paese: USA

Anno: 2018

Genere: Horror

Durata: 90′

Regia di: Diederik Van Rooijen

Cast: Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson, Stana Katic, Louis Herthum, Jacob Ming-Trent, James A. Watson Jr., Gijs Scholten van Aschat

Uscita: 30 novembre 2018 (USA / Sony Pictures Entertainment)

The Possession of Hannah Grace (2018) è il nuovo horror di Screen Gems e Sony Pictures. Il regista olanedese Diederik Van Rooijen ha diretto la sceneggiatura di Brian Sieve (Boogeyman 2, Scream: The TV Series), che vede protagonista la giovane infermiera Megan Reed, alle prese con una possessione demoniaca a dir poco spaventosa. Ad interpretare la protagonista Megan è Shay Mitchell, attrice canadese lanciata a Hollywood dalla serie tv Pretty Little Liars, nella quale è stata Emily Fields per 160 episodi. Nel resto del cast spiccano Grey Damon, Kirby Johnson e Stana Katic, la detective Kate Beckett di Castle. Sean Robins e Todd Garner della Broken Road Productions sono i produttori del progetto. La direzione della fotografia è di Lennert Hillege, le scenografie sono di Paula Loos, i costumi di Deborah Newhall. Per la Screen Gems è l’ultimo di una lunga sfilza di horror come Slender Man, Keep Watching, Man in the Dark e Liberaci dal male. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

The Possession of Hannah Grace: trama

Uno scioccante esorcismo finisce fuori controllo e reclama la vita di una giovane donna, di nome Hannah Grace (Kirby Johnson). Mesi dopo, l’infermiera Megan Reed (Shay Mitchell) sta facendo il turno di notte all’obitorio quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Chiusa da sola all’interno dei corridoi sotterranei, Megan inizia a sperimentare visioni orribili e comincia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una crudele forza demoniaca.

The Possession of Hannah Grace: trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster