0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tramonto (2018)

Napszállta

Ungheria / Francia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 142′

Regia di: László Nemes

Cast: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Judit Bárdos, Evelin Dobos, Levente Molnár, Urs Rechn

Uscita: 2019 (Movies Inspired)

Tramonto (2018) è il secondo film di László Nemes, il regista ungherese che ha trionfato in tutto il mondo con il suo esordio Il figlio di Saul, premio Oscar per il miglior film straniero. Presentato in Concorso a Venezia 75, Tramonto racconta l’Europa a ridosso della Prima guerra mondiale. Dal suo debutto, il regista ha richiamato il co-sceneggiatore, il direttore della fotografia, il montatore, il compositore e la giovane attrice protagonista, Juli Jakab.

“Questo film – ha detto Nemes presentando Tramonto a Venezia – parla di una civiltà a un bivio. Nel cuore dell’Europa, all’apice del progresso e della tecnologia, anche se non scritta nelle pagine di storia, la vicenda personale di una giovane donna diventa il riflesso della nascita del Ventesimo secolo. Il film segue la protagonista, Irisz, da molto vicino consentendo un approccio intimo al dramma. Fin dal principio, avevo immaginato questo film come un modo per calare lo spettatore nel labirinto irto di ostacoli che la protagonista percorrerà, non solo alla ricerca del fratello ma anche del significato del mondo che intende scoprire”.

Tramonto: trama

Budapest, 1913. Dopo aver trascorso gran parte della sua vita in orfanotrofio, la giovane Irisz Leiter (Juli Jakab) spera di lavorare come modista nel leggendario negozio di cappelli dei suoi defunti genitori. Cacciata dal nuovo proprietario Oszkar (Vlad Ivanov), scopre di avere un fratello e si trova a fare i conti con il passato misterioso della sua famiglia. Per nulla intenzionata a lasciare la città, la giovane si mette sulle tracce di Kálmán, il suo unico anello di congiunzione con un passato perduto. La sua ricerca la condurrà dalle strade buie di Budapest, dove il negozio Leiter è l’unico raggio di luce, all’interno di una civiltà in tumulto alla vigilia del tracollo.

Tramonto: trailer italiano

Foto Gallery

Poster