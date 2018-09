0 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno di famiglia (2018)

Italia

Anno: 2018

Genere: Commedia

Durata: 90′

Regia di: Alessio Maria Federici

Cast: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nino Frassica, Massimo De Lorenzo, Moisè Curia, Neri Marcorè

Uscita: 25 ottobre 2018 (Warner Bros)

Uno di famiglia è il nuovo film di Alessio Maria Federici, specialista di commedie già regista di Terapia di coppia per amanti, Tutte lo vogliono, Fratelli unici, Stai lontana da me e Lezioni di cioccolato 2. Per questa sua sesta regia ha messo insieme un cast guidato da Pietro Sermonti e dai fuoriclasse della risata Lucia Ocone e Nino Frassica. La storia raccontata, scritta da Federici con Andrea Garello (Smetto quando voglio) e Giacomo Ciarrapico (Boris), promette equivoci, battute e risate a crepapelle. Nel cast è prevista anche l’apparizione di Neri Marcorè, interprete di uno speciale cameo come nella saga di Smetto quando voglio. Le riprese si sono svolte a Roma in una sfarzosa villa in Via di Grottarossa, l’uscita in sala è fissata al 25 ottobre.

Uno di famiglia: trama

Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui. Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica)… l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca: ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso. Perché non sempre è un vantaggio essere “uno di famiglia”.

Uno di famiglia: guarda il trailer ufficiale

Fotogallery

Poster