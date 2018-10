0 CONDIVISI Condividi Tweet

Upgrade (2018)

Australia

Anno: 2018

Genere: Fantascienza, Azione, Thriller

Durata: 100′

Regia di: Leigh Whannell

Cast: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Melanie Vallejo, Steve Danielsen, Christopher Kirby, Ming-Zhu Hii

Uscita: 22 novembre 2018 (Universal Pictures)

Upgrade (2018) è il nuovo film scritto e diretto da Leigh Whannell, il regista australiano di Insidious 3 – L’inizio. Questo revenge thriller fantascientifico e cyberpunk arriva dalla Blumhouse, i produttori di Scappa – Get Out e La notte del giudizio. Proprio alle visioni distopiche del futuro della saga di The Purge guarda Upgrade, una storia di violenza e vendetta ambientata in un futuro in cui la tecnologia controlla la vita dell’uomo. Il protagonista è Logan Marshall-Green, già visto in Prometheus di Ridley Scott. Con lui nel cast ci sono anche Betty Gabriel (La notte del giudizio – Election Year), Harrison Gilbertson (Fallen) e Benedict Hardie (La battaglia di Hacksaw Ridge). Uscito negli Stati Uniti il primo giugno scorso, Upgrade ha incassato 4,5 milioni di dollari nel primo weekend e 11,7 milioni nelle prime quattro settimane di programmazione. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Upgrade: trama

Dopo che sua moglie è stata brutalmente uccisa nel corso di una rapina che lo ha lasciato paralizzato, Grey Trace (Logan Marshall-Green) viene avvicinato da un inventore miliardario che gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura sperimentale per rialzarsi dalla sieda a rotelle. Si tratta di un vero e proprio upgrade per “aggiornare” il suo corpo: la cura è un impianto di Intelligenza Artificiale chiamato STEM e permette di acquisire capacità fisiche extra umane. Ben presto, con queste nanomacchine a disposizione, Grey potrà placare la sua sete di vendetta nei confronti di chi gli ha ucciso la moglie e lo ha lasciato quasi morto.

Upgrade: trailer italiano ufficiale

Foto Gallery

Poster