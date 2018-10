0 CONDIVISI Condividi Tweet

Vox Lux (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Musicale, Thriller

Durata: 110′

Regia di: Brady Corbet

Cast: Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Maria Dizzia, Erik King, Matt Servitto, Willem Dafoe

Uscita: 7 dicembre 2018 (Neon – Stai Uniti)

Vox Lux (2018) è il secondo film di Brady Corbet, presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore e regista di L’infanzia di un capo ha diretto Natalie Portman in questo melodramma storico che percorre quindici anni di successi e travagli della popstar Celeste, delineando alcuni importanti momenti culturali (l’America tra il 1999 e il 2017) attraverso lo sguardo della protagonista.

Nel cast sono presenti anche Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin e Jennifer Ehle. La voce narrante è quella di Willem Dafoe. La direzione della fotografia è di Lol Crawley, le scenografie sono di Sam Lisenco, i costumi di Keri Langerman. Le canzoni di Celeste sono state composte ed eseguite da Sia, la cantante australiana che si nasconde il viso con una parrucca per tutelare la sua immagine e ha raggiunto la fama mondiale con la canzone Chandelier.

Vox Lux: trama

In un arco di tempo di diciotto anni, dal 1999 al 2017, l’ascesa di Celeste (Natalie Portman) dalle ceneri di un’immensa tragedia nazionale a superstar pop. Agli inizi, Celeste e sua sorella Eleanor (Stacy Martin) sopravvivono ad un tremendo e violento massacro. Le due compongono una canzone sulla loro esperienza, l’essere rimaste in vita alla strage che un compagno armato fino ai denti ha compiuto nella loro scuola, e il brano catapulta Celeste, scavalcando la sorella maggiore più dotata, verso il successo. Nel 2017, ormai 31enne, la popstar è madre di una figlia adolescente e lotta per tenere a galla una carriera piena di scandali quando un altro atto di violenza terrificante richiama la sua attenzione.

Vox Lux: guarda il trailer ufficiale

Foto Gallery

Poster