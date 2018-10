0 CONDIVISI Condividi Tweet

Widows – Eredità criminale (2018)

Paese: Stati Uniti, Gran Bretagna

Anno: 2018

Genere: Crimine, Thriller, Drammatico

Durata: 129′

Regia di: Steve McQueen

Cast: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall, Liam Neeson

Uscita: 15 novembre 2018 (20th Century Fox Italia)

Widows – Eredità criminale (2018) è il nuovo film di Steve McQueen, il regista inglese di Shame e Hunger e vincitore del Premio Oscar per 12 anni schiavo. Per questo crime thriller tutto al femminile, McQueen ha diretto le quattro protagoniste Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo su una sceneggiatura di Gillian Flynn (L’amore bugiardo – Gone Girl, la serie tv Sharp Objects), basata su Le vedove, una serie scritta da Lynda La Plante, il cui soggetto è edito in Italia come romanzo da Garzanti.

La direzione della fotografia è di Sean Bobbitt, le scenografie sono di Adam Stockhausen, i costumi di Jenny Eagan e le musiche di Hans Zimmer. Prodotto da Iain Canning, Emile Sherman, Arnon Milchan e McQueen per Regency Enterprises, Film4 Productions e See-Saw Films, Widows – Eredità criminale è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e poi al BFI London Film Festival. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Widows – Eredità criminale: trama

Chicago, oggi. In un periodo di agitazione e tumulti, Veronica (Viola Davis), Linda (Michelle Rodriguez), Alice (Elizabeth Debicki) e Belle (Cynthia Erivo), quattro donne senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini. A guidarle è Veronica, chiamata a raccogliere i pezzi della sua vita dopo la morte dell’amato Harry (Liam Neeson).

Widows – Eredità criminale: guarda il trailer italiano

