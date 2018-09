0 CONDIVISI Condividi Tweet

Zanna Bianca (2018)

(Croc-Blanc)

Francia | Lussemburgo

Anno: 2018

Genere: Animazione, Avventura

Durata: 85′

Regia di: Alexandre Espigares

Voce narrante: Toni Servillo

Uscita: 11 ottobre 2018 (Adler Entertainment)

Zanna Bianca (Croc-Blanc) di Alexandre Espigares porta per la prima volta al cinema con un’animazione in 3D il capolavoro di Jack London tradotto in oltre 90 lingue. La storia del cane lupo che ha emozionato intere generazioni di lettori è stata adattata da Serge Frydman, Philippe Lioret e Dominique Monfery, un passato negli studi Walt Disney Animation France.

La voce narrante italiana del film è di Toni Servillo, che torna a cimentarsi con il doppiaggio di un cartoon a tre anni dall’esperienza de Il Piccolo Principe. “Ho accettato volentieri di essere la voce narrante del primo film di animazione tratto dall’indimenticabile romanzo di Jack London, un libro che ho letto con grande gioia nella mia infanzia e sono contento di poterlo raccontare ai bambini e ai ragazzi di oggi” ha dichiarato l’attore.

Presentato al Sundance Film Festival 2018 nella sezione Sundance Kids, Zanna Bianca è diretto da Alexandre Espigares. Il regista francese ha vinto il Premio Oscar 2013 per il Miglior corto di animazione con Mr. Hublot e si confronta così con il suo esordio nel lungometraggio. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Zanna Bianca: trama

Zanna Bianca è un lupo con un quarto di sangue di cane. Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico.

Zanna Bianca: guarda il trailer ufficiale

