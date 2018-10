0 CONDIVISI Condividi Tweet

Zombie contro zombie (2017)

Kamera o tomeru na! (2017)

Paese: Giappone

Anno: 2017

Genere: Horror, Commedia

Durata: 96′

Regia di: Ueda Shinichiro

Cast: Hamatsu Takayuki, Mao, Shuhama Harumi, Nagaya Kazuaki, Hosoi Manabu, Ichihara Hiroshi, Yamazaki Syuntaro, Osawa Shinichiro, Takehara Yoshiko, Yoshida Miki, Asamori Sakina, Goda Ayana, Akiyama Yuzuki

Uscita: 7/8/9 novembre 2018 (Tucker Film)

Zombie contro zombie (2017) è la horror comedy giapponese che ha trionfato al box office nipponico. Diretto dal folle Ueda Shinichiro, il film è stato un autentico caso in patria (anche per il budget a disposizione) e non solo: ha vinto il Gelso d’argento (ovvero il premio assegnato dal pubblico) al Far East Film Festival 2018 di Udine. È proprio la Tucker Film a fare uscire il film in sala per soli tre giorni (7, 8 e 9 novembre) come uscita evento. Zombie contro zombie arriverà, come dichiara la distribuzione, “solo nei cinema che non hanno paura”. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Zombie contro zombie: trama

Un regista sta girando un film di zombie in una vecchia fabbrica abbandonata. È un perfezionista scorbutico e sudaticcio che, oltre a far impazzire gli attori con le sue pretese, sta per avere un attacco di nervi perché il produttore ha avuto la brillante idea di girare l’intera storia per la televisione, ma soprattutto in un unico piano sequenza di trenta minuti. Dopo oltre quaranta riprese, la fabbrica viene attaccata da veri zombie. Peccato che, invece di invitare tutti a mettersi in salvo, il regista continui a girare, convinto di catturare immagini splendide che gli permetteranno di dare una svolta alla sua carriera. Ma c’è un problema: gli attori e i membri della troupe vengono infettati e trasformati, uno ad uno, in veri morti viventi. Il grande capolavoro horror rischia così di avere come unici spettatori gli zombie stessi.

